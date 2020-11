A economia com a reforma da Previdência superou as expectativas após um ano em vigência. As novas regras entraram em vigor em 13 de novembro de 2019, e a projeção de economia para o INSS no primeiro ano era de R$ 3,5 bilhões. No entanto, a queda nos gastos foi R$ 5 bilhões maior, chegando a R$ 8,5 bilhões. E embora os resultados sejam satisfatórios, ainda não é possível traçar uma nova tendência de gastos previdenciários, dizem especialistas ouvidos pelo jornal “O Estado de S. Paulo”.

A arrecadação com as novas alíquotas cobradas de servidores federais e de militares das Forças Armadas também superou as projeções.

No Regime de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS), com ingresso de contribuições aumentou R$ 12,4 bilhões em relação a igual período de 2019. Nas Forças Armadas, as receitas subiram R$ 11,27 bilhões até setembro, ante uma estimativa de R$ 5,35 bilhões.

