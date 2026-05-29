Receita paga nesta sexta (29) maior lote de restituição do IR da história. Saiba se você tem a receber

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) R$ 16 bilhões em restituições do Imposto de Renda para quase 9 milhões de contribuintes, o maior lote da história. O recorde se deve à modernização e automação do órgão, que agilizou o processamento das declarações de 2026 e de anos anteriores.

O pagamento contempla o primeiro lote da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026 e restituições residuais de anos anteriores. Este primeiro lote representa 40% de todas as restituições previstas para 2026.

O montante supera o recorde anterior de 2025, quando foram pagos R$ 11 bilhões a 6,2 milhões de pessoas. A Receita Federal informou que o recorde se deve à agilidade no processamento das declarações mais rapidamente graças a novas ferramentas de automação adotadas pelo órgão.

Dos R$ 16 bilhões desse lote, R$ 8,64 bilhões vão para contribuintes com prioridade legal no reembolso: idosos entre 60 e 79 anos, professores, pessoas acima de 80 anos e quem tem deficiência ou doença grave. Ainda neste primeiro lote, cerca de 5 milhões de contribuintes com valores a receber usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber via Pix. Não há pagamento para quem não tem prioridade neste lote.

As restituições estão distribuídas da seguinte forma:

4.959.431 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix (prioridade não determinada por lei)

2.256.975 contribuintes de 60 a 79 anos (prioridade legal)

1.054.789 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (prioridade legal)

256.697 contribuintes acima de 80 anos (prioridade legal);

222.100 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave (prioridade legal).

Como consultar

A consulta está disponível desde 22 de maio no site da Receita Federal. Para saber se você tem a receber neste primeiro lote, acesse “Meu Imposto de Renda” e clique em “Consultar a Restituição”. Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita para celular e tablet. O pagamento é feito na conta ou chave Pix informada na declaração.

A Receita reduziu de cinco para quatro o número de lotes regulares este ano. Os pagamentos acontecem no fim de maio, junho, julho e agosto. Quem não receber neste lote e não tiver pendências na declaração deve aguardar os próximos pagamentos.

Se o dinheiro não for depositado, como no caso de conta desativada, os valores ficam disponíveis no Banco do Brasil por um ano. O contribuinte pode agendar o crédito em outra conta pelo site do BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001. Após um ano, é preciso solicitar o resgate pelo Portal e-CAC da Receita Federal.