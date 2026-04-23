Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituição do IRPF de abril

A partir das 10h desta quinta-feira (23/04), os contribuintes podem consultar o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de abril de 2026. A consulta ao lote residual da restituição pode ser feita no site da Receita Federal.

Neste lote, serão distribuídos R$ 592.212.767,86 entre 415.277 restituições. O pagamento será efetuado diretamente nas contas bancárias dos beneficiários no dia 30 de abril.

Distribuição dos valores e prioridades

Do montante total, cerca de R$ 256,8 milhões são destinados a grupos com prioridade legal:

Idosos acima de 80 anos: 4.731 restituições.

4.731 restituições. Idosos entre 60 e 79 anos: 28.572 restituições.

28.572 restituições. Pessoas com deficiência ou moléstia grave: 4.608 restituições.

4.608 restituições. Profissionais do magistério: 10.521 restituições.

O lote contempla ainda 334.614 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via PIX, além de 32.231 contribuintes sem prioridade.

Como realizar a consulta da restituição residual

Existem três formas principais de verificar a disponibilidade da restituição:

Site da Receita Federal: Acesse aqui e clique em “Meu Imposto de Renda” e selecione “Consultar minha restituição”. Portal e-CAC: Para uma consulta completa, o extrato de processamento detalha possíveis pendências que podem ser retificadas pelo contribuinte. Aplicativo: Disponível para tablets e smartphones, permitindo checar a liberação e a situação do CPF.

Regras de pagamento e reagendamento

O crédito é realizado exclusivamente na conta do titular da declaração. Caso ocorram erros nos dados bancários, o valor fica disponível para reagendamento por até um ano no Banco do Brasil.

Canais para reagendamento:

Portal BB

Capitais: 4004-0001

4004-0001 Demais localidades: 0800-729-0001

0800-729-0001 Deficientes auditivos: 0800-729-0088

Nota importante: Se o valor não for resgatado no prazo de um ano, a solicitação deverá ser feita obrigatoriamente pelo Portal e-CAC, no menu “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.