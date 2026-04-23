Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituição do IRPF de abril

A partir das 10h desta quinta-feira (23/04), os contribuintes podem consultar o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de abril de 2026. A consulta ao lote residual da restituição pode ser feita no site da Receita Federal.
Neste lote, serão distribuídos R$ 592.212.767,86 entre 415.277 restituições. O pagamento será efetuado diretamente nas contas bancárias dos beneficiários no dia 30 de abril.
Distribuição dos valores e prioridades
Do montante total, cerca de R$ 256,8 milhões são destinados a grupos com prioridade legal:
- Idosos acima de 80 anos: 4.731 restituições.
- Idosos entre 60 e 79 anos: 28.572 restituições.
- Pessoas com deficiência ou moléstia grave: 4.608 restituições.
- Profissionais do magistério: 10.521 restituições.
O lote contempla ainda 334.614 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via PIX, além de 32.231 contribuintes sem prioridade.
Como realizar a consulta da restituição residual
Existem três formas principais de verificar a disponibilidade da restituição:
- Site da Receita Federal: Acesse aqui e clique em “Meu Imposto de Renda” e selecione “Consultar minha restituição”.
- Portal e-CAC: Para uma consulta completa, o extrato de processamento detalha possíveis pendências que podem ser retificadas pelo contribuinte.
- Aplicativo: Disponível para tablets e smartphones, permitindo checar a liberação e a situação do CPF.
Regras de pagamento e reagendamento
O crédito é realizado exclusivamente na conta do titular da declaração. Caso ocorram erros nos dados bancários, o valor fica disponível para reagendamento por até um ano no Banco do Brasil.
Canais para reagendamento:
- Portal BB
- Capitais: 4004-0001
- Demais localidades: 0800-729-0001
- Deficientes auditivos: 0800-729-0088
Nota importante: Se o valor não for resgatado no prazo de um ano, a solicitação deverá ser feita obrigatoriamente pelo Portal e-CAC, no menu “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.