A Quina está acumulada e promete pagar o prêmio de R$ 13,3 milhões para quem acertar as cinco dezenas que serão sorteadas na noite deste sábado (1º), pelo concurso 5186.

Resultado da Quina 5186: 72, 31, 69, 50 e 08.

Alem da Quina a Mega Sena 2230 está com um prêmio recheado neste sábado: R$ 70 milhões.

Outros resultados deste sábado:

Dia de Sorte 0259: 09, 10, 26, 21, 06, 13 e 29. Mês de sorte: setembro.

Dupla Sena 2045: Primeiro sorteio: 14, 01, 16, 40, 34 e 35. Segundo sorteio: 48, 49, 40, 44, 22 e 31.

TimeMania 1440: 68, 03, 29, 66, 43, 71 e 51. Time do coração: CRB/Alagoas.

Como jogar na Quina?

Para concorrer aos prêmios sorteados pela Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. É possível ainda concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. A aposta mínima, com 5 números, custa R$ 2,50.

Tem Bolão na Quina?

O Bolão é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.