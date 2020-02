R$ 71,6 milhões em jogo na noite deste sábado (01), pelo concurso 2230 da Mega Sena. Que tal? Este é o maior valor do ano.

Nesta noite, os globos da sorte do Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, sorteiam as dezenas da mega e das outras loterias do dia.

Resultado Mega Sena 2230: 39, 17, 56, 60, 26 e 07.

A Quina 5186 também está com prêmio alto neste sábado: R$ 13,5 milhões. Veja o resultado!

Outros resultados deste sábado:

Dia de Sorte 0259: 09, 10, 26, 21, 06, 13 e 29. Mês de sorte: setembro.

Dupla Sena 2045: Primeiro sorteio: 14, 01, 16, 40, 34 e 35. Segundo sorteio: 48, 49, 40, 44, 22 e 31.

TimeMania 1440: 68, 03, 29, 66, 43, 71 e 51. Time do coração: CRB/Alagoas.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar 5 ou quatro números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 4,50.

