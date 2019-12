Quatro pessoas acertam os números da Lotofácil 1907 sorteados na noite desta terça-feira e vão passar o Natal rindo à toa, com a conta recheada. Cada um vai levar pra casa a bolada de R$ 408 mil.

+Leia mais! Apostas da Mega da Virada estão abertas: prêmio é de R$ 300 milhões!

Os números da Lotofácil 1907 são 01, 03, 04, 05, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24 e 25. Os ganhadores são das cidades de Fortaleza (CE), Araguari (MG), Ouinhos (SP) e São Paulo (SP).

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima custa R$ 2.

Bolão?

O Bolão é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números).