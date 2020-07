A quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 é liberada nesta quinta-feira (23) aos beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 4. Segundo a Caixa, o pagamento para esse grupo começou na última segunda-feira (20).

Os valores serão liberados a 19,2 milhões de brasileiros cadastrados no programa até o dia 31 de julho. O auxílio emergencial foi criado pelo governo para tentar reduzir os efeitos negativos na economia causados pelo novo coronavírus.

Leia mais! Caixa bloqueia 1,3 milhão de CPFs de contas que já receberam auxílio emergencial

Segundo a Caixa, a liberação dos recursos segue o calendário habitual do Bolsa Família para todos os integrantes do programa, conforme o último número do NIS de cada beneficiário.

Como ter acesso ao auxílio emergencial?

Para os beneficiários do Bolsa Família, a Caixa credita os recursos da mesma forma que o benefício regular. Com o cartão do programa, o saque pode ser realizado nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O crédito também pode ocorrer na conta Caixa Fácil.