Prouni 2026 bate recorde: 594 mil bolsas para conquistar o diploma

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A primeira edição do ano do Programa Universidade para Todos (Prouni) vai disponibilizar 594.519 bolsas, marcando a maior oferta da história do programa, conforme informações do Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos interessados já podem consultar as vagas disponíveis por município, curso, turno e instituição privada de ensino superior através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na seção específica do Prouni.

+ Leia mais Anvisa manda recolher chocolate Laka após erro grave na embalagem

O programa federal, voltado para brasileiros que ainda não possuem diploma de nível superior, oferece tanto bolsas integrais quanto parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas. Do montante total anunciado, 274.819 são bolsas integrais, enquanto 319.700 correspondem a bolsas parciais de 50%.

As inscrições para participar dos processos seletivos começam na próxima segunda-feira (26/01) e seguem até quinta-feira (29/01). É importante ressaltar que a inscrição no Prouni é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pela internet, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao Prouni.

Entre as 594.519 mil bolsas disponibilizadas, a distribuição contempla 328.175 para cursos de bacharelado, 253.597 para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciatura. Os cursos com maior número de bolsas são administração (63.978) e ciências contábeis (41.864).

Para ser elegível ao Prouni, o candidato precisa atender pelo menos uma das seguintes condições:

Ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

Ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser pessoa com deficiência, conforme previsto na legislação brasileira;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia.

A seleção dos candidatos é baseada no desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo necessário alcançar no mínimo 450 pontos na média das cinco provas e nota diferente de zero na redação.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro na página oficial do Prouni, enquanto a segunda chamada está prevista para o dia 2 de março.

Confira o número de bolsas do Prouni por curso:

Administração: 63.978;

Ciências contábeis: 41.864;

Análise e desenvolvimento de sistemas: 29.367;

Gestão de recursos humanos: 22.969;

Direito: 21.558;

Engenharia de software: 17.484;

Logística: 14.714;

Criminologia: 13.978;

Investigação e perícia criminal: 13.900;