O câncer de mama ganha mais visibilidade durante a campanha Outubro Rosa e para estimular a conversa em torno da doença, o Instituto Oncoguia promove o CineRosa, projeto que em sua primeira edição vai exibir, gratuitamente, um filme sobre o tema.

A obra Cinco Pela Cura é uma coletânea de cinco curtas dirigidos por Jennifer Aniston, Demi Moore, Alicia Keys, Patty Jenkins e Penelope Spheeris.

O filme conta a história de cinco mulheres diagnosticadas com câncer de mama e será exibido em sessão única na próxima quinta-feira, dia 31, às 19h30, no Espaço Itaú de Cinema, localizado na Rua Augusta, 1.475, na região central de São Paulo. A iniciativa tem o apoio do Instituto Avon.

Após a sessão, haverá um debate sobre esse tipo de tumor, o segundo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Vão participar da conversa a oncologista Marina Sahade, a paciente Evelin Scarelli, que é relações institucionais do Oncoguia, o psiquiatra Vicente Carvalho, a paciente Regiane Hespanhol, voluntária do Oncoguia, e Luciana Holtz, presidente da organização.