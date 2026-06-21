Infraestrutura

Projeto de R$ 1 bilhão prevê novo aeroporto na principal rota entre Paraná e SC

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 21/06/26 15h32
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vários homens reunidos ao redor de uma mesa, com um deles na ponta, comandando uma reunião
Autoridades se reuniram nesta semana em Camboriú para tratar do Aeropark. Foto: Divulgação / Iran Prates

Um novo aeroporto privado será construído às margens da BR-101, principal ligação entre o Paraná e o litoral de Santa Catarina. O empreendimento, confirmado em março deste ano, prevê investimentos de cerca de R$ 1 bilhão da iniciativa privada para a implantação de um AeroPark no bairro Braço, em Camboriú (SC), reunindo aeroporto, aeroclubes, condomínios aeronáuticos e áreas voltadas ao desenvolvimento empresarial.

O projeto ocupará uma área superior a 2,2 milhões de metros quadrados. De acordo com a documentação apresentada à Prefeitura de Camboriú na quarta-feira (17), o complexo também contará com um parque tecnológico e uma Microzona de Processamento de Exportação (ZPE), instrumento que oferece incentivos para a instalação de empresas voltadas à produção de bens e serviços destinados ao mercado internacional.

Antes do início das obras, o empreendimento ainda precisará passar pelas etapas de licenciamento ambiental e aprovação dos estudos técnicos necessários. O cronograma apresentado ao município prevê a abertura dos processos administrativos e a realização de adequações normativas para viabilizar a implantação da estrutura.

Nova rota pode ampliar integração com o Paraná

Além da pista de pouso e decolagem, o AeroPark deverá reunir mais de 200 hangares, terminal aeroportuário, áreas corporativas, condomínios de alto padrão e espaços dedicados à inovação e à tecnologia. A proposta é atender principalmente a aviação executiva e empresarial. Atualmente, essa demanda se concentra no aeroporto de Navegantes e no Aeródromo Costa Esmeralda, em Porto Belo.

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A expectativa é que o empreendimento impulsione a atração de investimentos para cidades como Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema. Os efeitos econômicos, porém, podem ultrapassar as fronteiras catarinenses e alcançar também o Paraná.

Localizado próximo à BR-101, o complexo terá acesso direto ao principal corredor rodoviário que se conecta à BR-376, rota utilizada por motoristas e transportadores entre Santa Catarina e Paraná.

Com a futura instalação da ZPE, o AeroPark poderá se tornar um novo polo logístico para empresas exportadoras e importadoras da Região Sul. Com isso, os negócios paranaenses que dependem de infraestrutura integrada de transporte e comércio exterior ganham uma nova oportunidade.

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