Como o El Niño vai afetar o inverno, que começou na manhã deste domingo?

O inverno no Hemisfério Sul começou oficialmente às 5h24 deste domingo (21). A estação mais fria do ano é marcada por temperaturas baixas e dias curtos, terminando em 22 de setembro. Este ano, porém, o El Niño deve trazer temperaturas mais elevadas em algumas regiões do Brasil, ao passo que trará muita chuva para outras, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

O que é o El Niño e por que ele afeta o inverno brasileiro?

O El Niño é o aquecimento da região equatorial do Oceano Pacífico. O nome foi dado por pescadores do Peru e Equador em referência ao Menino Jesus. O fenômeno cria um bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias para o Sudeste e Centro-Oeste, resultando em temperaturas mais altas nessas regiões durante o inverno.

Quais regiões do Brasil serão mais afetadas pelo fenômeno?

A região Sul deve ter mais chuvas, podendo ocorrer eventos extremos com precipitações muito fortes em curto período. Já o Sudeste e Centro-Oeste terão um inverno menos rigoroso, com temperaturas mais elevadas que o normal. O bloqueio atmosférico causado pelo El Niño impede que as massas de ar frio avancem com intensidade para essas áreas.

Por que as previsões climáticas estão mais difíceis de fazer?

Com o aquecimento global e as mudanças climáticas, o tempo está mais imprevisível. Fenômenos que antes duravam dois ou três meses agora podem se estender por quatro ou cinco meses. Períodos de estiagem e chuva também têm durações alteradas, mudando a dinâmica das previsões climáticas de longo prazo.

Como o inverno é sentido em diferentes partes do Brasil?

Devido à grande extensão territorial do país, a estação é vivida de forma diferente. No Chuí, cidade mais ao sul, os dias têm menos de 10 horas de luz, com o sol nascendo às 7h30 e se pondo às 17h30. Já em Macapá, na linha do Equador, não há estações bem definidas e os horários do nascer e pôr do sol variam poucos minutos ao longo do ano.

Quando termina o inverno e o que esperar da primavera?

O inverno termina em 22 de setembro, dando lugar à primavera. A estação mais fria do ano é um evento astronômico que ocorre quando o Hemisfério Sul recebe menos radiação solar, enquanto o Hemisfério Norte, no verão, recebe mais. Os efeitos prolongados do El Niño podem, contudo, estender as características do inverno além do período tradicional.