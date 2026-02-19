Prêmio da Mega-Sena pode comprar dinossauro e viagem ao espaço

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As seis dezenas do concurso 2.974 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), desta quinta-feira (19/02), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 72 milhões e permite ao ganhador mais excêntrico comprar no mínimo curiosas, para não dizer esquisitas.

Esqueleto de um dinossauro ou viagem ao espaço

Leilões internacionais frequentemente vendem fósseis de grande porte. Um esqueleto de Tiranossauro Rex pode ultrapassar esse valor, mas o de um Tricerátops ou um Alossauro em excelente estado costuma sair por algo entre R$ 30 e R$ 50 milhões. É a peça de decoração definitiva para a sala de estar de alguém aficionado pelos gigantes que já habitaram a terra.

Se o mundo ficar pequeno para o seu desejo de gastar, a Virgin Galactic ou a Blue Origin vendem assentos para voos suborbitais. O preço gira em torno de US$ 450 mil (aprox. R$ 2,5 milhões) por pessoa. Com o prêmio da Mega, você poderia levar 20 amigos para flutuar no espaço e ver a curvatura da Terra (que, acreditem ou não, É REDONDA).

Frota de tanques no jardim

Um tanque M4 Sherman ou um T-72 soviético restaurado pode ser encontrado por valores entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões. Com 72 milhões, você poderia montar seu próprio exército particular (para fins decorativos e passeios no quintal, claro).

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.




