William Bonner estreia no Globo Repórter em especial sobre Nova York

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta sexta-feira (20/2), William Bonner passa a dividir a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg, em um novo cenário, com mais recursos visuais e elementos gráficos. O programa começa às 23h, após o Big Brother Brasil 26, e estreia a temporada com um especial sobre Nova York.

A abertura da nova fase traz reportagens de Nilson Klava, correspondente da Globo nos Estados Unidos. É a primeira participação dele no programa. Nas matérias, o jornalista apresenta a cidade para além dos pontos turísticos tradicionais, explorando personagens, hábitos e cenários menos óbvios.

“É o meu primeiro Globo Repórter e o primeiro do Klava também. Essa estreia dupla tem o carinho acolhedor da Sandra, minha amiga de décadas, e ainda nos leva a viver uma aventura guiada por ele. É muita novidade junta. Um prazer imenso para mim”, afirma Bonner, que deixou a bancada do Jornal Nacional no ano passado.

O percurso começa ao lado de Sandra Coutinho, correspondente que vive em Nova York há dez anos e diz ter no verão sua versão preferida da cidade. Ela conduz Klava até a piscina do Central Park, que passou por reforma e foi reaberta recentemente.

Correspondente há cerca de três décadas, Jorge Pontual é o jornalista da Globo que vive há mais tempo na cidade. Ele apresenta o Little Island, parque construído sobre o Rio Hudson, com estruturas de concreto que sustentam áreas verdes e espaços de convivência.

Ainda no Hudson, Klava se encontra com Candice Carvalho, que mostra a ilha de Manhattan vista da água. O especial também percorre diferentes épocas do ano na cidade. No Halloween, o repórter escolhe uma fantasia e participa do tradicional desfile da Sexta Avenida.

Em outro momento, ele recebe a visita de Sandra Annenberg e William Bonner e apresenta aos colegas um dos esportes que mais crescem nos Estados Unidos: o Pickleball. Depois da experiência na quadra, o trio segue para almoçar em um restaurante de carnes no bairro Red Hook, no Brooklyn.

As reportagens serão exibidas em duas sextas-feiras consecutivas, nos dias 20 e 27 de fevereiro.