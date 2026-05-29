Prazo para declaração do IR termina às 23h59 desta sexta-feira (29). Atraso gera multa e restrições ao CPF

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda termina às 23h59 desta sexta-feira (29). Até ontem, 5,1 milhões de brasileiros ainda não haviam acertado as contas com a Receita Federal. Contribuintes que perderem o prazo pagam multa mínima de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, valendo o maior valor.

Além da multa, o CPF fica com status pendente de regularização. Isso traz problemas práticos: bancos podem recusar abertura de contas, empréstimos são negados e a emissão de passaporte fica bloqueada. O mercado passa a olhar o contribuinte de forma diferente quando há pendências com o Fisco.

Pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025 ou que tiveram receita bruta de atividade rural superior a R$ 177.920 são obrigadas a fazer a declaração. Quem recebeu até dois salários mínimos mensais está dispensado, exceto se se enquadrar em outro critério de obrigatoriedade.

Como enviar a declaração

O contribuinte conta com três formas de fazer o envio de declaração do IR: pelo programa de computador (usado por 78,1% dos contribuintes), pelo preenchimento online que salva o rascunho na nuvem da Receita (15,5%) ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets (6,4%). A declaração pré-preenchida foi escolhida por 59,6% dos declarantes.

Pessoas que caíram na malha fina ou não que não entregaram declarações de anos anteriores também precisam declarar este ano. Cada ano fiscal é independente e tem suas próprias obrigações. O programa gerador da declaração está disponível desde 19 de março para facilitar o envio.