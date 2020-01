A Justiça do Rio de Janeiro determinou quarta-feira (8) que a Netflix retirasse do ar o especial de Natal Primeira Tentação de Cristo, do grupo Porta dos Fundos. Na produção, o grupo insinua que Jesus seria gay. O Porta dos Fundos também está proibido de veicular o especial de Natal em qualquer outro meio.

A decisão em caráter liminar foi do desembargador Benedicto Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a favor da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Antes de ser acatada pelo desembargador, a associação religiosa teve o pedido negado na primeira instância da Justiça e pelo desembargador de plantão.

Na decisão, o magistrado cita o ataque à sede da produtora como motivo para “acalmar os ânimos”. No dia 24 de dezembro de 2019, o prédio onde funciona a Porta dos Fundos foi atacado com bombas de coquetel mototov.

“A avaliação, nesse momento, é de que as consequências da divulgação e exibição da ‘produção artística’ (…) são mais passíveis de provocar danos mais graves e irreparáveis do que sua suspensão, até porque o Natal de 2019 já foi comemorado por todos”, declarou o juiz no despacho.

Quem é o juiz?

Benedicto Abicair atuou 28 anos como advogado. Ele se tornou juiz em 2006, nomeado pela então governadora Rosinha Garotinho pelo sistema conhecido como quinto constitucional, uma cota para advogados serem nomeados juízes.

Quando era advogado, foi auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), tendo participado de um dos processos mais famosos do futebol brasileiro: o caso Sandro Hiroshi. Abicair participou da punição ao São Paulo no Campeonato Brasileiro por ter escalado Sandro Hiroshi, que havia falsificado documento pra reduzir a própria idade.

O São Paulo perdeu pontos em duas partidas, uma delas em uma vitória para o Botafogo. Com os pontos obtidos pelo STJD, o clube carioca evitou o rebaixamento.

Ataque

Foragido desde que fugiu para a Rússia no dia 29 de dezembro de 2019, o economista e empresário Eduardo Fauzi, suspeito de atacar a sede da Porta dos Fundos, entrou na lista da Interpol. Ou seja, a partir de agora ele pode ser presa pela polícia de qualquer país.

Segundo investigação da Polícia Civil do Rio, cinco pessoas participaram do ataque à produtora, após a veiculação do especial de Natal do Porta dos Fundos, em que insinua que Jesus seria gay. Uma autoridade brasileira em Moscou tenta a extradição de Fauzi para o Brasil.