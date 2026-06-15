Por que produtos Ypê continuam suspensos pela Anvisa?

A Anvisa manteve a suspensão de lotes específicos de produtos Ypê, incluindo desinfetantes, detergentes e lava-roupas líquidos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (15) após inspeção sanitária identificar descumprimento de requisitos de segurança na fábrica de Amparo entre 27 e 30 de abril de 2026.

Quais produtos estão suspensos?

Estão suspensos os desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê, detergentes lava-louças (todas as versões) e lava-roupas Tixan Ypê e Ypê líquido. A suspensão vale para lotes com final 1 fabricados antes de 1º de março de 2026 (desinfetantes e detergentes) e antes de 1º de abril de 2026 (lava-roupas). Produtos fabricados após essas datas apresentaram resultados satisfatórios nos testes.

Por que a Anvisa suspendeu esses lotes?

A suspensão ocorreu porque a fiscalização encontrou 76 irregularidades sanitárias na fábrica, com risco de contaminação por micro-organismos. A empresa já havia registrado em novembro de 2025 um caso de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos lava-roupas, o que aumentou a preocupação das autoridades sanitárias.

O que é a Pseudomonas aeruginosa e qual o risco?

É uma bactéria comum encontrada na água, solo e ambientes úmidos. Para pessoas saudáveis, geralmente não causa problemas graves. Porém, pode provocar infecções sérias em pessoas com imunidade baixa, como pacientes em tratamento de câncer, transplantados, idosos e pessoas com doenças que afetam as defesas do corpo.

Como identificar se meu produto está suspenso?

Verifique o número do lote na embalagem. Se terminar em 1 e a data de fabricação for anterior a 1º de março de 2026 (desinfetantes e detergentes) ou 1º de abril de 2026 (lava-roupas), o produto está suspenso. A Anvisa informou que a empresa deve manter ações de monitoramento para produtos já distribuídos no mercado.

Quando começou o problema com os produtos Ypê?

A crise começou em 7 de maio, quando a Anvisa determinou a suspensão de mais de 100 lotes após identificar falhas graves nos processos de fabricação da unidade de Amparo. As medidas são preventivas para evitar riscos à saúde da população, especialmente considerando o histórico de contaminação registrado em novembro de 2025.