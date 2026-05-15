Anvisa mantém proibição de lotes da Ypê com final 1; recolhimento é suspenso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, em reunião extraordinária nesta sexta-feira (15/05), manter a suspensão da fabricação, distribuição e comercialização dos produtos da marca Ypê com lotes terminados em 1.

A decisão reativa parte da Resolução 1.834, editada no início do mês, que havia sido temporariamente pausada após um recurso da empresa. Com a nova votação da Diretoria Colegiada, a proibição de venda e uso desses lotes específicos volta a valer imediatamente. O mérito do recurso da Ypê ainda será analisado em definitivo pela agência.

Recolhimento dos produtos está em pausa

Apesar de seguir valendo a proibição das vendas, a obrigatoriedade de recolhimento imediato dos produtos das prateleiras foi temporariamente suspensa pela agência. De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada para avaliar uma contraproposta apresentada pela própria fabricante.

O que os produtos contaminados da Ypê podem causar?

A suspensão original ocorreu após a fiscalização identificar falhas no controle de qualidade. O principal problema detectado foi a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa.

O microrganismo é resistente a antibióticos e representa um risco elevado para pessoas imunocomprometidas, podendo causar:

Infecções urinárias;

Infecções respiratórias graves em pacientes com problemas pulmonares crônicos (como enfisema);

Complicações em pacientes que utilizam cateter venoso.

Veja a lista de produtos afetados da Ypê (Lotes com final 1)

Para facilitar a checagem, os itens com numeração final 1 que estão proibidos foram divididos por categoria:

Lava-Louças (Detergentes)

Lava-Louças Ypê (versões tradicional, Clear, Green e Toque Suave)

Lava-Louças Ypê Clear Care

Lava-Louças concentrado Ypê Green

Lava-Louças com enzimas ativas Ypê

Lava-Roupas (Líquidos e Pós)

Lava-Roupas Líquido Tixan Ypê (versões Antibac, Combate Mau Odor, Cuida das Roupas, Coco e Baunilha, e Green)

Lava-Roupas Líquido Ypê (versões Express, Power ACT e Premium)

Lava-Roupas Tixan (versões Maciez, Primavera e Power ACT)

Desinfetantes

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante Pinho Ypê

Desinfetante de uso geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol