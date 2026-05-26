Por que Lula iniciou tratamento de radioterapia no couro cabeludo?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou nesta segunda-feira (25) um tratamento preventivo de radioterapia no couro cabeludo, após retirar uma lesão de pele em abril. Serão 15 sessões ao longo de três semanas no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, cada uma com cerca de dois minutos de duração.

O que motivou o tratamento de radioterapia?

A radioterapia é um procedimento preventivo após a cirurgia realizada em 24 de abril para retirar um carcinoma basocelular do couro cabeludo. O objetivo é evitar que a lesão volte a aparecer no local onde foi removida.

O que é o carcinoma basocelular?

É o tipo mais comum de câncer de pele, geralmente causado pela exposição ao sol. Cresce devagar, raramente se espalha pelo corpo e tem altas chances de cura quando descoberto cedo. É considerado o menos agressivo entre os cânceres de pele.

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Como foi a cirurgia realizada em abril?

O procedimento aconteceu em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, e transcorreu sem complicações. A equipe médica retirou a lesão do couro cabeludo e o presidente recebeu alta no mesmo dia, retornando normalmente às suas atividades.

O tratamento vai afetar a rotina do presidente?

Não. Segundo o hospital, Lula seguirá com suas atividades diárias sem restrições. Nesta segunda-feira, mesmo após a primeira sessão de radioterapia, ele manteve compromissos no Palácio do Planalto, incluindo evento com representantes de países africanos.

Quem acompanha o tratamento do presidente?

As equipes médicas são lideradas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio. O boletim médico foi assinado por Rafael Gadia, diretor de Governança Clínica do Sírio-Libanês, e Volney Vilela, diretor clínico do hospital.