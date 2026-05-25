Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro em nova pesquisa

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (25) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera os dois cenários estimulados de primeiro turno, abrindo 5 e 6 pontos percentuais de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL).

Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula lidera numericamente, mas a vantagem de 4 pontos percentuais configura um empate técnico no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Lula lidera primeiro cenário estimulado

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Joaquim Barbosa (DC): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

Não sabe/Não respondeu: 2%

No segundo cenário estimulado, Lula segue na frente

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Renan Santos (Missão): 4%

Joaquim Barbosa (DC): 3%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 2%

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Lula é o mais citado na pesquisa espontânea

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 26%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Jair Bolsonaro* (PL): 1%

Augusto Cury (Avante): 0%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Joaquim Barbosa (DC): 0%

Outros: 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 2%

Não sabe/Não respondeu: 26%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados três cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Nenhum/Branco/Nulo: 9%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 40%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 49%

Romeu Zema (Novo): 38%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Metodologia: 2.045 entrevistados pelo instituto Nexus entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-04193/2026.