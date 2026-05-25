Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro em nova pesquisa

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (25) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera os dois cenários estimulados de primeiro turno, abrindo 5 e 6 pontos percentuais de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL).
Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula lidera numericamente, mas a vantagem de 4 pontos percentuais configura um empate técnico no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais.
Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
Lula lidera primeiro cenário estimulado
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Joaquim Barbosa (DC): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
No segundo cenário estimulado, Lula segue na frente
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Joaquim Barbosa (DC): 3%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).
Lula é o mais citado na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 26%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Jair Bolsonaro* (PL): 1%
- Augusto Cury (Avante): 0%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
- Joaquim Barbosa (DC): 0%
- Outros: 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 2%
- Não sabe/Não respondeu: 26%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual
Foram simulados três cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Nenhum/Branco/Nulo: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46%
- Ronaldo Caiado (PSD): 40%
- Nenhum/Branco/Nulo: 12%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 49%
- Romeu Zema (Novo): 38%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Metodologia: 2.045 entrevistados pelo instituto Nexus entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-04193/2026.