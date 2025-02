Polícia Federal abre concurso com 1.000 vagas pelo país

A Polícia Federal (PF) acaba de anunciar a autorização de um novo concurso público. Com 1.000 vagas distribuídas em diferentes cargos, a seleção representa uma oportunidade única para os curitibanos que sonham em ingressar na carreira policial federal.

O certame, autorizado nesta sexta-feira (14), oferece 120 vagas para delegado, 69 para perito criminal, 630 para agente, 160 para escrivão e 21 para papiloscopista. A publicação da autorização no Diário Oficial da União (DOU) dá início à contagem regressiva para a divulgação do edital, previsto para os próximos seis meses.

Diego Ribeiro, coordenador de carreiras militares do Gran Concursos, destaca que a maioria das vagas deve ser destinada à região Norte, com foco em áreas de fronteira. No entanto, candidatos de Curitiba e do Paraná terão chances de concorrer a posições estratégicas na capital e em cidades próximas.

Salários atrativos e requisitos

Embora a portaria não especifique os salários, espera-se que os vencimentos sejam semelhantes aos do último concurso. Agentes, escrivães e papiloscopistas devem receber cerca de R$ 12.522,50, enquanto peritos e delegados podem chegar a R$ 23.692,74.

Para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, é necessário diploma de ensino superior em qualquer área. Já para delegado, exige-se graduação em Direito e três anos de experiência jurídica ou policial.

Preparação e concorrência

O professor do Gran Concurso alerta: não espere o edital para começar a estudar. A concorrência promete ser acirrada, especialmente em Curitiba, conhecida por seu alto nível educacional.

O anúncio das vagas, feito em janeiro pelos ministros Esther Dweck (Gestão) e Ricardo Lewandowski (Justiça), junto ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, reforça o compromisso do governo com a segurança pública. “O presidente anunciou este concurso para mostrar exatamente a prioridade do governo no investimento em segurança pública”, afirmou Lewandowski.

Etapas do concurso

O último concurso da PF, realizado em 2021, pode servir de base para os candidatos curitibanos se prepararem. A seleção incluiu prova objetiva, discursiva, exame físico, avaliação médica, prova oral, prova prática de digitação, avaliação de títulos e psicológica.

Com a expectativa de mais 1.000 vagas para 2026, o concurso da Polícia Federal se consolida como uma das principais oportunidades de carreira pública em Curitiba e no Brasil nos próximos anos.