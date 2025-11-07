Polêmica em Florianópolis: prefeito “devolve” moradores de rua

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Florianópolis não quer ser “depósito” de pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi assim que o prefeito Topázio Neto (PSD) justificou a implementação de um sistema de controle de chegada de pessoas à capital catarinense, anunciado no último domingo (02/11) através de um vídeo publicado em suas redes sociais.

A prefeitura instalou na rodoviária da cidade um posto avançado da assistência social com o objetivo bem claro: identificar quem chega ao município sem emprego ou moradia. Quando isso acontece, a solução é simples e direta – a prefeitura fornece passagem de volta para a pessoa.

No mesmo vídeo, Neto exemplificou a situação citando o caso de um senhor que estava na rodoviária, vindo de outra cidade catarinense. “Alguém simplesmente o mandou para cá. Sem nenhum vínculo com a cidade”, explicou o prefeito, que rapidamente mobilizou sua equipe de assistência social para identificar familiares próximos e enviá-lo de volta.

O trabalho parece estar rendendo números expressivos. Segundo o próprio prefeito, “mais de 500 pessoas já foram devolvidas pelo trabalho desta equipe, e devemos reforçar ainda mais no verão”.

Para tentar amenizar a polêmica que já se desenhava, Topázio fez questão de ressaltar: “Não podemos impedir ninguém de viver em Florianópolis, mas precisamos manter a ordem e as regras”.

A repercussão do vídeo foi imediata e intensa. Dezenas de sites e portais noticiaram a decisão do prefeito, o que o levou a voltar às redes sociais na quarta-feira (05/11) para esclarecer sua posição.

“Algumas pessoas, que desconhecem a realidade da cidade, falam que vamos fazer controle migratório. O que a gente não quer é ser depósito de pessoas em situação de rua. Se uma cidade mandar para cá, nós vamos impedir, sim”, reforçou.

Em sua defesa, o prefeito continuou: “Uma pessoa chega aqui, sem saber onde vai dormir, sem qualquer plano de vida, é óbvio que foi despachada de algum lugar”. E concluiu com uma afirmação categórica: “não podemos perder o controle”.

Prefeito pode impedir a entrada na cidade?

Mas será que essa medida tem respaldo legal? Para o professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro Thiago Bottino, a resposta é não. O prefeito de Florianópolis não tem nenhum tipo de amparo na lei para impedir a entrada de qualquer tipo de pessoa na cidade.

“A circulação em qualquer parte do território nacional é livre”, afirmou Bottino a Agência Brasil. Ele disse ainda que “não há nenhuma lei que autorize esse tipo de restrição, fora é claro em situações emergenciais como tivemos durante a pandemia, por exemplo”.