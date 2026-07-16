Pesquisa PoderData 2026: Lula lidera primeiro turno e empata com Flávio Bolsonaro no segundo

O PoderData, instituto responsável pelas pesquisas do Grupo Poder360, divulgou nesta quinta-feira (16) seu mais novo levantamento com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) lidera as intenções de voto, com 6 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL).

Na simulação de segundo turno eles estão tecnicamente empatados, já que a diferença entre ambos é de 2 pontos percentuais, que é a margem de erro da pesquisa. Lula está numericamente à frente.

Nos outros cenários de segundo turno, Lula empataria tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD) e com Romeu Zema (Novo). O petista venceria apenas Renan Santos (Missão).

Pesquisa PoderData para presidente da República em 2026

O PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para o primeiro turno.

Lula lidera no cenário estimulado

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Renan Santos (Missão): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 4%

Augusto Cury (Avante): 3%

Joaquim Barbosa (DC): 0%

Branco/Nulo: 5%

Não sabe: 5%

Segundo turno para presidente pelo PoderData

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Branco/Nulo: 9%

Não sabe: 2%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (PSD): 43%

Branco/Nulo: 11%

Não sabe: 3%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 44%

Romeu Zema (Novo): 41%

Branco/Nulo: 11%

Não sabe: 4%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 43%

Renan Santos (Missão): 38%

Branco/Nulo: 15%

Não sabe: 4%

Disposição de voto em Flávio Bolsonaro e Lula

O PoderData também perguntou aos entrevistados o nível de comprometimento em relação aos dois principais pré-candidatos

Em relação a Flávio Bolsonaro

É o único candidato em que votaria: 36%

Poderia votar nele: 11%

Não votaria nele de jeito nenhum: 48%

Não sabe: 5%

Em relação a Lula

É o único candidato em que votaria: 30%

Poderia votar nele: 15%

Não votaria nele de jeito nenhum: 48%

Não sabe: 7%

Metodologia: 2.400 entrevistados pelo PoderData entre os dias 12 e 15 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00059/2026.