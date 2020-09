A Associação Nacional de Médicos Peritos (ANMP) disse nesta quarta-feira (16) que não vai retomar o atendimento presencial em agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apesar da vistoria anunciada pelo órgão. “A chance é zero. A essa hora não dá mais para organizar a lista de vistoria. O INSS não nos forneceu nada”, disse Francisco Cardoso, vice-presidente da ANMP, ao portal G1.

O INSS reabriu as agências na última segunda (14) após 5 meses fechadas em razão da pandemia da Covid-19. No entanto, as perícias médicas não foram retomadas, e os atendimentos deverão ser reagendados pelo Meu INSS ou no telefone 135.

