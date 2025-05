Pasta de dente da Colgate é interditada novamente pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a interditar a comercialização e o uso da pasta de dente Colgate Total Clean Mint em todo o Brasil. A decisão, que afeta diretamente os consumidores, foi tomada após a própria Colgate retirar o recurso que havia suspendido a interdição anterior.

A polêmica envolvendo o creme dental começou em março, quando consumidores relataram reações alérgicas após o uso do produto. A Anvisa recebeu oito notificações, totalizando 13 casos de eventos adversos relacionados à pasta de dente.

Os curitibanos que adquiriram o produto devem ficar atentos aos seguintes sintomas:

– Inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral

– Sensação de queimação ou ardência

– Dormência nos lábios e boca

– Ressecamento ou boca seca

– Irritação na gengiva

– Vermelhidão nos lábios e boca

A Colgate, em nota, reafirmou a segurança e qualidade do Colgate Total Clean Mint, destacando que o produto segue os padrões das agências regulatórias. No entanto, a empresa decidiu colaborar com as investigações da Anvisa.

Para quem possui o produto em casa, a recomendação é interromper o uso imediatamente. Para identificar se a pasta de dente é a interditada, verifique o número do processo na Anvisa (25351.159395/2024-82) na caixa. Se tiver apenas a bisnaga, procure por “fluoreto estanoso” na lista de ingredientes.

A Anvisa orienta as pessoas a acompanharem as atualizações sobre o caso no portal oficial da agência. Consumidores que tenham sofrido reações alérgicas devem notificar a Anvisa através do sistema de Cosmetovigilância.

Para esclarecer dúvidas, a Colgate disponibilizou um canal de atendimento em seu site. Enquanto isso, os estabelecimentos comerciais de Curitiba devem manter o produto separado e fora do alcance dos consumidores até o fim das investigações.