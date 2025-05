Mês de abril surpreende meteorologistas do Paraná

O mês de abril trouxe surpresas climáticas para os paranaenses em geral. Segundo dados divulgados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas máximas ficaram abaixo da média histórica em praticamente todo o estado, enquanto as chuvas apresentaram um padrão irregular.

Na capital paranaense, os termômetros marcaram temperaturas máximas mais amenas do que o habitual para esta época do ano. Este fenômeno não se limitou a Curitiba, estendendo-se por diversas regiões do Paraná. O meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar, explica a situação. “O declínio das temperaturas máximas em todo o estado, principalmente na região Noroeste, impactou diretamente a temperatura média de várias cidades”, disse.

Três municípios paranaenses bateram recordes de baixa temperatura média desde o início da série histórica em 2018: Altônia (22,2°C), Laranjeiras do Sul (18,6°C) e Loanda (23°C). A região de Maringá se destacou com uma queda de 3,3°C nas máximas em comparação à média histórica de abril.

Enquanto isso, as temperaturas mínimas, geralmente registradas ao amanhecer, mantiveram-se dentro do esperado para o mês na maior parte do estado. Apenas o Norte dos Campos Gerais, próximo a Telêmaco Borba, apresentou temperaturas mínimas cerca de 1,6°C acima da média histórica.

No quesito precipitação, Curitiba registrou chuvas ligeiramente abaixo do esperado. A média histórica para abril é de 84 mm, mas a capital recebeu apenas 68,8 mm de chuva. Este padrão irregular de precipitação foi observado em todo o estado, com algumas regiões recebendo mais chuva que o previsto, enquanto outras ficaram abaixo da média.

Na metade Norte do Paraná, as chuvas seguiram a média prevista para abril. Umuarama, por exemplo, recebeu 68 mm a mais do que o esperado. Já na metade Sul, a precipitação foi mais irregular. Cidades como Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaratuba registraram volumes de chuva significativamente abaixo do previsto.

Barbieri ressalta que, apesar das variações, “foram chuvas irregulares típicas da estação, os acumulados de chuva seguiram a média histórica”.