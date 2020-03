Organizadores dos atos de apoio ao governo Bolsonaro marcados para o próximo domingo, dia 15 de março, decidiram adiar as manifestações que ocorreriam em todo o país por causa do risco de contágio do coronavírus. Segundo a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), uma nova data para os atos nas ruas será marcada futuramente.

O anúncio ocorre pouco depois de o presidente Jair Bolsonaro sugerir aos apoiadores em live nas redes sociais que suspendessem as manifestações. “Entendemos nesse momento que o mais prudente, o mais correto, diante da gravidade da situação, é a gente cancelar as manifestações”, disse Paulo Generoso, do movimento República de Curitiba, em vídeo na internet.

Zambelli, que é ligada ao movimento Nas Ruas, convocou a população para se manifestar em favor do governo nas redes sociais no dia 15. Ao longo do dia, deputados bolsonaristas já cogitavam o cancelamento das manifestações.

O pedido

O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta quinta-feira (12) sua live semanal nas redes sociais de máscara, disse que ainda aguarda o resultado do teste para o novo coronavírus e desestimulou os atos pró-governo e com ataques ao Congresso previstos para domingo (15).

Diante da crise com a doença, ele pediu a seus apoiadores que não compareçam às manifestações de rua. Segundo ele, “uma das ideias é adiar, suspender”. “Daqui a um mês, dois meses, se faz. Foi dado um tremendo recado ao Parlamento”, disse.

O apelo do presidente, feito durante a transmissão ao vivo em redes sociais, foi repetido em pronunciamento na noite desta quinta-feira (12) em rede nacional de rádio e TV. “Tem um aspecto que precisa ser levado em conta. Existe [a manifestação], é mais um agrupamento de pessoas. Então a população está um tanto quanto dividida”, disse Bolsonaro. Veja a Live abaixo:

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇