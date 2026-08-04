Operação nacional contra plano de atentados durante as eleições cumpre mandado no Paraná

Na madrugada desta terça-feira (4), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação “Rede Interrompida” contra um grupo suspeito de planejar atentados em Brasília durante o período eleitoral. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em cinco estados, incluindo o Paraná. A ação teve apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), por meio do CyberGAECO.

A operação integra uma investigação sobre a possível articulação de ações violentas com potencial de ameaça à ordem pública e às instituições democráticas. A investigação começou a partir de um relatório técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Segundo a apuração do canal de notícias CNN Brasil, um dos planos era a instalação de explosivos no prédio onde será realizado um dos debates presidenciais do segundo turno. Os suspeitos, que têm entre 19 e 31 anos, discutiam os possíveis ataques pela internet.

A investigação também encontrou conversas sobre invasões a edifícios na região central de Brasília. Os alvos eram selecionados a partir de mapas, plantas e modelos tridimensionais. Eles tinham estratégias para recrutar novos participantes e manuais para a fabricação de explosivos.

As investigações estão sendo conduzidas pela Divisão de Combate e Prevenção do Extremismo da PCDF, juntamente com o MJSP. Além disso, as polícias civis de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul também estão apoiando a operação.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que auxiliou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Curitiba. Na ação, foram apreendidos um celular e um computador, que serão encaminhados para a perícia. A PCPR não deu mais detalhes sobre a investigação na cidade.