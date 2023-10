A prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, suspendeu até a próxima quarta-feira (11), a 38ª Oktoberfest, devido a intensidade da chuva dos últimos dias, com previsão de enchente para o sábado, (07). Por conta disso, a festa será estendida até o dia 29 de outubro, uma semana após o cronograma inicialmente previsto. A edição de 2023 da Oktoberfest de Blumenau, que ocorre desde 1984, foi a primeira da história a ter datas suspensas após a cerimônia de abertura, diferente de 2020 e 2021, que devido a pandemia da Covid-19, não ocorreu nenhuma festividade.

De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, a medida visa preservar a segurança das pessoas e turistas. “Neste momento, acima de tudo, precisamos ser responsáveis e cuidar das pessoas. Por isso, tomei a decisão de suspender a festa. E temos que considerar a importância de equilibrar o cuidado com a vida das pessoas e a importância econômica da festa para Blumenau e região, por isso ela foi prorrogada”, disse o prefeito Mário Hildebrandt.

A Defesa Civil de Blumenau segue monitorando a condição climática, bem como o nível do Rio Itajaí-Açu, que segue em declínio. No fim da tarde de quinta-feira, (05), a metragem do rio era de 6,95 metros. No entanto, com a previsão de chuva para o fim de semana que indica um volume de chuva que pode variar entre 120 a 140 mm, o rio causaria transtornos.

