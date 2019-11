Enfim chegou um dos dias mais esperados do ano para o comércio: a Black Friday 2019! De alguns anos pra cá, sempre na última sexta-feira do mês de novembro, a maioria das lojas fazem promoções e ofertas com produtos muito abaixo do preço normal. É uma tradição norte-americana que veio para o brasil em 2010 quando um grupo de lojas virtuais decidiu importar o modelo dos EUA.

Depois disso, várias lojas, inclusive fora do mundo digital, também adotaram a data como dia das melhores ofertas do ano. O consumidor brasileiro normalmente aproveita a Black Friday para comprar celulares, computadores, TVs, eletrodomésticos e eletrônicos em geral. Mas praticamente todas as lojas fazem promoções nesta sexta e nós vamos colocar algumas aqui para você.

IMPORTANTE: A Tribuna não se responsabiliza por diferença de valores ou estoque mínimo de produtos aqui listados. Além disso, algumas promoções são por tempo e quantidade de produtos limitados, por isso podem acabar muito rapidamente. Os preços e a disponibilidade dos produtos são de responsabilidade das lojas.

Acompanhe algumas das ofertas da Black Friday 2019

17:13 – Smart TV 32″ LED por R$ 798,99

Na Lojas Americana a Smart TV LED 32″ Samsung 32J4290 HD com Conversor Digital 2 HDMI 1 USB Wi-Fi 60Hz – Preta – R$ 849,00. Confira as formas de pagamento

16:40 – Celular Xiaomi REDMI Note 7 R$ 999,00

O celular Xiaomi REDMI Note 7 com memória de 64 GB e 6.3″ de tela está com 16% de desconto no Ponto Frio, indo de R$ 1199,90 para R$ 999,00. Confira mais aparelhos smartphone

16:20 – Roupas e Calçados na C&A com até 70% de desconto

A rede de loja C&A está com grande promoção de roupas, calçados e assessórios. Há vestidos por R$ 29,90, sapato de salto alto por R$ 69,90 e calças por R$ 49,90. Veja mais no site da loja

15:13 – Kit Shampoo e Condicionador Dove com 43% de desconto

Na Farmácia Nissei, Kit Dove Óleo Nutrição com Shampoo e Condicionador de R$ 22,78 sai por apenas R$ 12,90. Confira mais promoções no site oficial da farmácia

14:57 – Secador Philco R$ 79,80

No Supermercado Condor tem Secador da marca Philco por R$ 79,80. Confira outros produtos no site oficial do mercado

14:46 – Boneca Barbie com 50% de desconto na Ri Happy

Na Ri Happy, a boneca Barbie Colecionável – 60 anos – Aniversário de R$ 99,98, está por R$ 49,99. Um ótimo presente para dar de natal para quem é papai e mamãe. Não é mesmo? Confira mais no site da loja

14:41 – Fritadeira Elétrica por R$ 179

Tem Fritadeira Elétrica na Casas Bahia com 13% de desconto. De R$ 206,13, na Black Friday, sai por R$ 179,00. Dá uma conferida no site da loja

12:39 – Nike com até 60% de descontos nos produtos

A marca de calçados e roupas Nike está com descontos que vão até 60% de descontos. Tem chuteiras de R$ 1.399,99 por R$ 799,99 e o famoso Tênis Nike Air Max 90 de R$ 499,99 por R$ 299,99. Confira todas as promoções.

+ Veja também! Loja da Nike em Curitiba tem fila de 3 horas!

11:30 – Rede Condor com até 50% de desconto nos produtos

Os supermercados Condor estão com promoção de até 50% de desconto em vários produtos. As ofertas vão desde TV a partir de R$ 792,00 e Celular a partir de R$ 599. Vale a pena conferir o tabloide de ofertas aqui

11:30 – SmartTV 43″ 4k Samsung por R$ 1.499,00

Smart TV LED 43″ UHD 4K Samsung 43RU7100 com Controle Remoto Único, Design Slim, Bluetooth, HDR Premium, HDMI e USB. Veja

11:22 – SmartTV 40″ Panasonic por R$ 1.099,00

Smart TV LED 40″ Full HD Panasonic, Conversor Digital, 2 HDMI, 1 USB, Bluetooth, Wi-Fi – TC-40FS600B e ainda tem frete grátis. Dá uma olhada

10:35 – Robô aspirador de pó por R$ 349

Já pensou em ter um robô que te ajuda na limpeza da casa? Você pode comprar um por R$ 349 com frete grátis. Veja

https://amzn.to/2q1OKu2

10:24 – Notebook Lenovo com 38% de desconto, por R$ 1.299,00

Notebook Lenovo Ideapad S145, Intel Celeron 4 GB RAM, Tela 15.6″, Windows 10, por R$ 1.299,00 e frete grátis. Veja

10:00 – tênis + relógio por R$ 49,90

O valor é para associados do programa Amazon Prime. Para quem não é membro, o preço é R$ 79,90. Bora correr?

09:30 – Uber eats: leve 3 pague 1

Em restaurantes selecionados você paga por 1 produto, mas recebe 3. Além disso, se usar o código “sextou” recebe um cupom de frete grátis. A promoção está rolando direto no aplicativo.

09:00 – Black friday McDonald’s X Burger King

A rede de sanduíches Burger King anunciou que vai vender 6 lanches por R$ 15,00. Em resposta, o McDonald’s anunciou a oferta de 10 Cheeseburgers por R$ 20,00. Ficou interessado? Veja mais

08:30 – Tag de pagamento de estacionamento e pedagios

A Veloe está oferecendo sua tag de com 18 mensalidades grátis. Saiba mais aqui.

08:00 – Corridas no aplicativo 99 até 55% de desconto

O aplicativo de caronas 99 está com vários cupons de desconto que dão até 55% de desconto en uma corrida. Um deles é o “AMORPROPRIO. Veja outros direto no app.