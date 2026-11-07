O que pode e o que não pode levar na prova do Enem 2026? Veja a lista completa

Os estudantes que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (8) precisam ficar atentos aos itens permitidos e proibidos nos locais de prova. A caneta esferográfica preta de material transparente e um documento oficial com foto são obrigatórios. Como a prova dura 5 horas e meia, é recomendável levar lanches e água para repor as energias.

Quais documentos são aceitos para fazer a prova?

São aceitos documentos físicos como RG, passaporte, CNH e Carteira de Trabalho emitida após 1997. Também valem documentos digitais como e-Título, CNH Digital, RG Digital e Identidade Digital, apresentados exclusivamente nos aplicativos oficiais ou no Gov.br. Capturas de tela não são aceitas. Título de eleitor impresso, certidão de nascimento e carteira de estudante não servem como identificação.

Que tipo de caneta pode ser usada?

A caneta deve ser esferográfica, de tinta preta e feita de material transparente. As três características são obrigatórias. É recomendável levar pelo menos duas canetas que atendam a essa regra. Canetas azuis ou de outras cores não podem ser usadas no Cartão-Resposta e na redação, assim como lápis, lapiseira ou corretivo.

Quais alimentos e bebidas são permitidos?

Alimentos e bebidas são permitidos, assim como medicações necessárias. No entanto, o candidato precisa permitir a vistoria pelo chefe de sala, caso seja solicitado. Como a prova tem 90 questões e redação, totalizando 5 horas e meia de duração, levar um lanche para repor as energias é recomendável.

O que não pode ser levado para a sala de prova?

Celulares, relógios (digitais ou analógicos), fones de ouvido, óculos escuros, chapéus, bonés, livros e anotações são proibidos. Esses itens devem ser guardados desligados em um envelope porta-objetos fornecido na entrada, que fica lacrado embaixo da carteira. Se o celular emitir qualquer som, mesmo dentro do envelope, o candidato é eliminado.

O que acontece se o candidato desrespeitar as regras?

O candidato será eliminado se entrar na sala com itens proibidos fora do envelope porta-objetos, se tentar se comunicar com outras pessoas, ou se gravar ou fotografar a prova. Também é proibido divulgar por imagem ou som qualquer material do exame. Por isso, é fundamental desligar completamente todos os aparelhos eletrônicos e desativar alarmes.

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