Como fazer uma boa redação no Enem e alcançar a nota máxima?

Mais de 5 milhões de candidatos enfrentam neste domingo a prova de redação do Enem, que exige um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre um tema específico. A avaliação pode chegar a 1.000 pontos e é fundamental para o desempenho final no exame.

O que é um texto dissertativo-argumentativo?

É um texto em que o autor defende um ponto de vista sobre determinado assunto usando argumentos para convencer o leitor. O candidato precisa expor e explicar ideias de forma clara, justificando sua opinião com fundamentos sólidos. Não basta apenas apresentar fatos, é necessário construir uma argumentação consistente.

Quais são as cinco competências avaliadas na redação?

Os avaliadores atribuem notas de 0 a 200 para cada competência: domínio da língua portuguesa formal, compreensão do tema proposto, organização de argumentos em defesa de um ponto de vista, uso correto de mecanismos linguísticos e elaboração de proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. A soma das cinco notas forma o resultado final.

Como estruturar a redação de forma eficiente?

Professores recomendam organizar o texto em quatro parágrafos: uma introdução apresentando o tema e a tese, dois parágrafos de desenvolvimento aprofundando diferentes dimensões do problema e uma conclusão com proposta de intervenção. É essencial reservar tempo para passar o rascunho a limpo na folha oficial, pois apenas ela será corrigida.

O que deve conter a proposta de intervenção?

A proposta não pode ser genérica como dizer que a sociedade precisa mudar ou o governo deve tomar providências. É necessário indicar especificamente o que poderia ser feito, por quem e com quais recursos. A redação do Enem é um exercício de cidadania intelectual, transformando diagnóstico em proposição concreta.

Quais erros podem zerar a redação?

Entre as situações que levam à nota zero estão: fuga ao tema, textos com menos de 8 linhas, inclusão de trecho desconectado do tema proposto, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame. O tema de 2025 foi sobre perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.