O Boticário lidera beleza no Brasil em disputa com a Natura

O Boticário se consolidou como líder no mercado de beleza no Brasil em 2025, segundo levantamento da NielsenIQ que analisou o consumo em lares urbanos responsáveis por cerca de 90% do potencial do país. O resultado reforça a força da marca paranaense e do Grupo Boticário em categorias estratégicas como perfumaria, maquiagem e cuidados com a pele, além de evidenciar a capacidade da empresa de crescer mesmo em um cenário de desaceleração do consumo.

Esse desempenho está diretamente ligado a uma estratégia que integra diferentes marcas, canais de venda e tipos de produtos. Na prática, isso significa que o consumidor pode comprar tanto em lojas físicas quanto pela internet, com experiências conectadas.

Com esse modelo, o grupo alcançou R$ 38,1 bilhões em vendas ao consumidor em 2025, mostrando que a combinação entre presença nacional e inovação tem garantido vantagem competitiva no setor.

Outro ponto que ajuda a explicar a liderança de O Boticário é a capacidade de lançar novidades que rapidamente ganham espaço no mercado. Mais de um quarto das vendas no período veio de produtos lançados há menos de um ano, indicando um ritmo acelerado de renovação.

Além disso, a marca se destaca no hábito de presentear, sendo uma das mais lembradas pelos brasileiros em datas comemorativas, o que fortalece sua presença no cotidiano do consumidor e amplia as oportunidades de crescimento.

A capilaridade também é um diferencial importante. O Boticário está presente em praticamente todos os municípios do país e soma mais de 4 mil lojas, além de atuação internacional. Essa rede extensa facilita o acesso aos produtos e contribui para a fidelização dos clientes, apoiada ainda por programas de benefícios que incentivam a recorrência de compras e permitem uma comunicação mais personalizada com o público.

O Boticário amplia vantagem em mercado competitivo

Foto: Henry Milleo / Gazeta do Povo Arquivo

Apesar da liderança, o mercado de beleza no Brasil segue disputado. Um relatório do Bradesco BBI mostra que a diferença entre o Grupo Boticário e a Natura &Co, dona das marcas Natura e Avon, diminuiu nos últimos anos, indicando uma concorrência mais equilibrada. Ainda assim, o grupo paranaense tem conseguido ampliar sua participação, especialmente em categorias como fragrâncias e cuidados com a pele, que seguem como motores de crescimento do setor.

O estudo também aponta mudanças no comportamento do consumidor, com avanço dos canais digitais e das vendas diretas, enquanto o varejo físico cresce em ritmo mais moderado. Nesse contexto, a estratégia multicanal de O Boticário, que integra lojas, e-commerce e outras formas de venda, se torna um diferencial relevante para acompanhar essas transformações e manter a proximidade com o cliente.

Com origem no Paraná, onde começou como uma pequena farmácia de manipulação em 1977, O Boticário se transformou em um dos maiores grupos de beleza do mundo. Hoje, além da expansão comercial, a empresa investe em tecnologia, sustentabilidade e capacitação profissional, reforçando sua posição de liderança e projetando um crescimento consistente para os próximos anos.