Você já deve estar organizando seus jogos e com certeza quer saber os números que mais foram sorteados na Mega da Virada na esperança de aumentar suas chances de ganhar no último concurso de 2020. Já adianto aqui que a dezena 10 foi a que mais saiu nos concursos anteriores. Veja logo abaixo quais foram os outros números.

As apostas para o concurso especial da Mega-Sena de 2020 podem ser feitas até amanhã (31), às 17h e o sorteio será realizado a partir das 20h, no horário de Brasília.

O número 10 foi o mais sorteado na Mega da Virada, saindo 4 vezes desde que o concurso especial começou, em 2009. Em seguida estão as dezenas 03, 05 e 36, sorteadas três vezes cada.

Logo após temos os números 02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58 que foram sorteados duas vezes.

Veja de forma ordenada os números mais sorteados na Mega da Virada

Dezenas Nº de vezes 10 4 vezes 03, 05, 36 3 vezes cada 02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58 2 vezes cada Fonte: Caixa Econômica Federal

Se você é uma pessoa que acredita nos “azarões”, dá uma olhada nestes números que nunca foram sorteados na Mega da Virada: 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

Dezenas mais sorteadas na Mega-Sena em 2020

Segundo o portal G1 e a Caixa Econômica Federal, as dezenas 09 e 17 foram as mais sorteadas em concursos regulares da Mega-Sena em 2020. Veja as outras:

Números Quantas vezes sorteadas 09, 27 17 14, 30, 37, 57 16 33, 41, 58 15 20, 29, 35, 39, 42 14 7, 28, 45, 49, 60 13 Fonte: Caixa Econômica Federal

Resultados anteriores da Mega da Virada

Os números sorteados em 2019 foram 03, 35, 38, 40, 57 e 58 e a loteria pagou R$ 304 milhões dividido por 4 apostas ganhadoras.

Em 2018, o sorteio especial da Mega pagou um R$ 302.milhões. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, a quantia foi dividida por 52 apostadores que acertaram cinco números. Os números sorteados foram: 05, 10, 12, 18, 25 e 33.

Já em 2017, a Mega da Virada sorteou o maior prêmio da história, de R$ 306,7 milhões. Houve 17 apostas ganhadoras. Cada uma faturou R$ 18 milhões. Os números sorteados foram: 03, 06, 10, 17, 34 e 37.

