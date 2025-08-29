Nova televisão brasileira: saiba os detalhes de como será a TV 3.0

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O futuro da televisão brasileira está prestes a mudar. Nesta quarta-feira (27), o presidente Lula assinou o decreto que implementa a TV 3.0, uma revolução na telinha que se conhece hoje. É nova geração de tecnologia para nossa TV aberta e gratuita.

A expectativa é que em junho de 2026 já estaremos assistindo à Copa do Mundo neste novo formato. Mas, afinal, o que muda na prática?

+ Leia mais Vídeo mostra momento exato de acidente com carretas e ônibus na BR-116

A TV 3.0 vai muito além da atual TV digital que começou em 2007. O sistema vai integrar internet (o tal do broadband) com a transmissão tradicional de sons e imagens (broadcast), permitindo que o telespectador use aplicativos e interaja com a programação de um jeito que nunca vimos antes.

Imagina assistir a um reality show e votar diretamente pela tela da sua TV, sem precisar do celular? Ou escolher qual câmera você quer ver durante uma partida de futebol? E mais: você poderá optar por ouvir o narrador ou apenas o barulhinho do estádio.

As emissoras vão poder oferecer, além da programação ao vivo, conteúdos sob demanda, como séries e jogos. É como ter um streaming integrado à TV aberta. E a qualidade de som e imagem vai ficar ainda melhor.

Você vai poder fazer compras pelo televisor (o que abre um novo mundo de possibilidades para as emissoras faturarem) e acessar serviços públicos sem sair do sofá.

Um detalhe super importante: o sistema permitirá receber alertas de emergência sobre desastres em tempo real, bem personalizado para sua região. Isso funcionará pela antena, sem precisar estar conectado à internet.