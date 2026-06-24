Nova pesquisa mostra empate técnico, mas Lula na frente no 1º turno e Flávio no 2º

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (24) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados dentro da margem de erro de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos.
O petista lidera numericamente, com 3 pontos percentuais à frente de Flávio. Na simulação de segundo turno entre os dois, há uma inversão, com Flávio liderando numericamente.
A diferença de 2 pontos percentuais, porém, configura um empate técnico. Há empate dentro da margem de erro também nos cenários de Lula contra Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
O instituto ainda perguntou para os entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Lula é o mais citado, seguido de Flávio Bolsonaro.
Pesquisa para presidente da República em 2026
Sondagem eleitoral da Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes para escolha do eleitor).
No cenário estimulado, Lula e Flávio também estão empatados tecnicamente
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Nenhum deles: 6%
- Não sabe: 11%
Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 31%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Augusto Cury (Avante): 0%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Outros: 1%
- Não sabe: 31%
Pesquisa para segundo turno para presidente da República em 2026
A Gerp simulou três cenários de segundo turno na pesquisa eleitoral, todos com a presença de Lula.
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Lula (PT): 40%
- Nenhum deles: 14,8%
- Não sabe/não respondeu: 3,5%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 39%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Nenhum deles: 18,6%
- Não sabe/não respondeu: 4,5%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 39%
- Romeu Zema (Novo): 36%
- Nenhum deles: 21,4%
- Não sabe/não respondeu: 4,3%
Rejeição para presidente da República em 2026
A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Romeu Zema (Novo): 9%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 8%
- Samara Martins (UP): 7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 7%
- Renan Santos (Missão): 7%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 7%
- Augusto Cury (Avante): 6%
- Joaquim Barbosa (DC): 6%
- Edmilson Costa (PCB): 6%
- Hertz Dias (PSTU): 6%
- Votaria em qualquer um: 1%
- Nenhum deles: 2%
- Não sabe: 5%
Metodologia da pesquisa eleitoral: A Gerp ouviu 2.000 pessoas entre os dias 15 e 20 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95,55%. A pesquisa foi contratada pela própria Gerp Mercadologia Ltda. Registro no TSE nº BR-09657/2026.