Nova pesquisa mostra empate técnico, mas Lula na frente no 1º turno e Flávio no 2º

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (24) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados dentro da margem de erro de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos.

O petista lidera numericamente, com 3 pontos percentuais à frente de Flávio. Na simulação de segundo turno entre os dois, há uma inversão, com Flávio liderando numericamente.

A diferença de 2 pontos percentuais, porém, configura um empate técnico. Há empate dentro da margem de erro também nos cenários de Lula contra Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

O instituto ainda perguntou para os entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Lula é o mais citado, seguido de Flávio Bolsonaro.

Pesquisa para presidente da República em 2026

Sondagem eleitoral da Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes para escolha do eleitor).

No cenário estimulado, Lula e Flávio também estão empatados tecnicamente

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Nenhum deles: 6%

Não sabe: 11%

Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente na pesquisa espontânea

Lula (PT): 31%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Augusto Cury (Avante): 0%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Outros: 1%

Não sabe: 31%

Pesquisa para segundo turno para presidente da República em 2026

A Gerp simulou três cenários de segundo turno na pesquisa eleitoral, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Lula (PT): 40%

Nenhum deles: 14,8%

Não sabe/não respondeu: 3,5%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 39%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Nenhum deles: 18,6%

Não sabe/não respondeu: 4,5%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 39%

Romeu Zema (Novo): 36%

Nenhum deles: 21,4%

Não sabe/não respondeu: 4,3%

Rejeição para presidente da República em 2026

A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos pré-candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República.

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Romeu Zema (Novo): 9%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 8%

Samara Martins (UP): 7%

Ronaldo Caiado (PSD): 7%

Renan Santos (Missão): 7%

Rui Costa Pimenta (PCO): 7%

Augusto Cury (Avante): 6%

Joaquim Barbosa (DC): 6%

Edmilson Costa (PCB): 6%

Hertz Dias (PSTU): 6%

Votaria em qualquer um: 1%

Nenhum deles: 2%

Não sabe: 5%

Metodologia da pesquisa eleitoral: A Gerp ouviu 2.000 pessoas entre os dias 15 e 20 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95,55%. A pesquisa foi contratada pela própria Gerp Mercadologia Ltda. Registro no TSE nº BR-09657/2026.