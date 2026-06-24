Petrobras assina acordo com Pemex para explorar petróleo e gás

A Petrobras e a estatal mexicana Pemex assinaram nesta terça-feira (24), no Rio de Janeiro, um memorando de entendimento para ampliar a cooperação em projetos de exploração e produção de petróleo e gás. O acordo tem validade inicial de dois anos e abre caminho para a avaliação conjunta de novas oportunidades no setor energético, incluindo iniciativas ligadas ao refino e outros processos industriais. As informações são da Gazeta do Povo.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a parceria não ficará restrita ao território mexicano e poderá avançar em diferentes regiões do mundo. As áreas de atuação serão definidas pelas equipes técnicas das duas empresas, incluindo possibilidades no Brasil e em países africanos. Segundo o governo mexicano, o memorando não representa um compromisso obrigatório de investimento e não cria uma sociedade, consórcio ou empresa conjunta entre as companhias.

O diretor-presidente da Pemex, Juan Carlos Carpio, afirmou que a iniciativa está alinhada à proposta de integração regional defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, a aproximação fortalece as capacidades técnicas e energéticas de Brasil e México em um momento de desafios para a indústria do petróleo.

Empresas vão avaliar oportunidades em águas profundas

A parceria cria uma base de colaboração estratégica para avaliar, desenvolver e executar projetos em atividades de exploração e extração de hidrocarbonetos. Entre as possibilidades estão a troca de conhecimento, aplicação de novas tecnologias, adoção de melhores práticas operacionais e eventuais iniciativas conjuntas para ampliar a produção.

As empresas também deverão analisar oportunidades relacionadas a águas profundas, campos maduros e ao potencial petrolífero do Golfo do México. A expectativa é que a cooperação permita identificar novas áreas de exploração e aumentar a eficiência em projetos considerados promissores.

Petrobras vê semelhanças geológicas no Golfo do México

Magda Chambriard ressaltou o potencial da porção mexicana do Golfo do México e afirmou que a Petrobras enxerga semelhanças geológicas com áreas onde foram registradas grandes descobertas de petróleo. A executiva relatou ter compartilhado essa avaliação com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, durante visita ao país neste ano.