Nestlé anuncia recall de fórmulas e produtos de nutrição infantis

A Nestlé Brasil iniciou nesta quarta-feira (07/01) um recolhimento voluntário e preventivo de lotes específicos de produtos de nutrição infantil. A medida afeta itens das linhas NESTOGENO, NAN SUPREME, NANLAC SUPREME, NANLAC COMFOR, NAN SENSITIVE e ALFAMINO.

A empresa detectou a possível presença de cereulide, substância produzida pelo microrganismo Bacillus cereus, em um dos ingredientes utilizados na fabricação dos lotes identificados. Os consumidores podem verificar se seus produtos estão entre os afetados consultando o número do lote e a data de validade, que estão gravados no fundo das latas. A verificação é feita no site da empresa.

Embora o Bacillus cereus seja um microrganismo comumente encontrado em diversas matérias-primas e alimentos, em algumas situações ele pode produzir substâncias como a cereulide. A exposição a esta toxina pode provocar sintomas como vômitos persistentes, diarreia ou letargia incomum, que geralmente se manifestam em até 6 horas após o consumo.

A Nestlé orienta que consumidores com produtos dos lotes especificados suspendam imediatamente o uso e entrem em contato com o serviço de atendimento ao consumidor para providenciar a devolução gratuita e o reembolso. O contato pode ser feito pelo e-mail falecom@nestle.com.br ou pelo telefone 0800 761 2500, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para quem tiver dúvidas relacionadas à saúde ou nutrição infantil, a recomendação é consultar o pediatra ou profissional de saúde de confiança.

A empresa esclareceu em nota oficial que o recolhimento está restrito apenas aos lotes indicados, cuja distribuição e comercialização já foram suspensas. Todos os demais lotes e outros produtos da Nestlé não abrangidos por este recall permanecem seguros para consumo.

Em nota, a Nestlé reforça seu compromisso com a qualidade e segurança de seus produtos e informa que o recolhimento está sendo realizado em coordenação com as autoridades competentes.