Militar do GSI morre em frente a entrada de serviço do Alvorada

Um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República faleceu na entrada de serviço do Palácio da Alvorada, em Brasília. O caso ocorreu nesta terça-feira (10/03) e foi confirmado por meio de nota oficial divulgada pelo órgão.

Segundo o comunicado, será instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias da ocorrência. O GSI não divulgou detalhes sobre a identidade do militar nem informações adicionais sobre as circunstâncias da morte, que é tratada como suicídio.

“O GSI/PR lamenta o ocorrido e está prestando apoio à família do militar e segue comprometido em manter seus componentes em plenas condições, para cumprir a sua missão de proteger as instalações sob sua responsabilidade”, informa o texto da nota oficial.

A tragédia levou à interrupção temporária do acesso da imprensa às instalações do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. O GSI não informou quando o acesso será normalizado.

O Gabinete de Segurança Institucional é o órgão responsável pela segurança do presidente da República e pela proteção dos palácios presidenciais, incluindo o Alvorada. Os militares que atuam no GSI passam por rigoroso processo de seleção e treinamento especializado.