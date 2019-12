A Mega Sena promete pagar nesta quarta-feira o prêmio de R$ 50 milhões para quem acertar os seis números que serão sorteados pelo concurso 2213. O prêmio chegou a este valor depois de acumular por sete vezes.

Os números serão divulgados aqui na Tribuna do Paraná a partir das 20h, quando ocorre o sorteio milionário.

Como jogar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas nas casa lotérica e também no Portal das Loterias da Caixa até as 19h.

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer as apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone, diretamente no site do banco. O serviço funciona das 8h às 22h (exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h).

Mega da Virada

Estão liberadas as apostas para a Mega da Virada 2019/2020. Todas as lotéricas do Brasil começam a registrar as apostas para o concurso 2.220, que será sorteado no dia 31 de dezembro deste ano. Após o reajuste do preço de todos os jogos, a aposta simples da Mega da Virada custará R$ 4,50. Com isso, automaticamente o prêmio de saída deste sorteio será de R$ 300 milhões, mas poderá chegar a R$ 340 milhões.