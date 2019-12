Quem aposta na loteria terá uma oportunidade a mais de se tornar um milionário nessa semana. A Mega Sena terá três sorteios, a começar por esta terça-feira (17), com o prêmio 2.217 com prêmio estimado de R$ 36 milhões. A trinca de sorteios faz parte da Mega-Semana de Natal, que além do sorteio desta quarta, ainda tem prêmios na quinta-feira (19) e no sábado (21).

Se aplicado na poupança, investimento de menor rendimento no mercado atualmente, o prêmio desta terça de R$ 36 milhões renderia R$ 103 mil. Com os R$ 36 milhões também é possível adquirir 900 carros populares no valor de R$ 40 mil.

O resultado do sorteio, que será em São Paulo, às 20h, será divulgado aqui pela Tribuna do Paraná.

Mega da Virada

Já é possível apostar na Mega da Virada, o maior prêmio do ano. O sorteio será em 31 de dezembro o prêmio está estimado em mais de R$ 300 milhões. O prêmio não é acumulável, ou seja, não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente.