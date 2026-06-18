Mega-Sena sorteia R$ 36 milhões nesta quinta-feira; saiba como apostar

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira um prêmio acumulado de R$ 36 milhões no concurso 3.020. O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e as apostas podem ser feitas até as 20h em lotéricas ou pela internet.

Quando será o sorteio da Mega-Sena?

O sorteio do concurso 3.020 da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira, a partir das 21h, horário de Brasília. O evento será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo.

Qual é o valor do prêmio?

O prêmio está acumulado em R$ 36 milhões. Por ter final zero, este concurso recebe um valor adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, seguindo a regra da modalidade.

Até que horas posso apostar?

As apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília. É possível jogar nas lotéricas de todo o país ou pela internet, através do portal das Loterias Caixa.

Quanto custa uma aposta simples?

O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6. O apostador escolhe seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante.

Como saber o resultado na hora?

Basta ficar ligado aqui na Tribuna para saber o resultado da Mega Sena instantes após o sorteio oficial.