Mega-Sena: R$ 44 milhões podem mudar sua vida neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca sonhou em acordar milionário? Este sábado (13/12) pode ser o dia da grande virada na sua vida financeira. A Mega-Sena está com um prêmio acumulado que faz brilhar os olhos de qualquer um: R$ 44 milhões. Não é para menos que muita gente já está correndo para fazer sua fezinha.

O concurso 2.951 será realizado a partir das 21h, no já tradicional Espaço da Sorte, aquele cantinho especial na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, onde tantos sonhos já se tornaram realidade.

+ Leia mais Drive-thru de Natal estreia no Parque Náutico com circuito iluminado gratuito

E não precisa se desesperar se você está longe da TV. A transmissão será ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também é divulgado na Tribuna.

Mas atenção para o detalhe mais importante: as apostas só podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília). Então, se você ainda não garantiu seu bilhete da esperança, corre para uma casa lotérica ou faz sua aposta pela internet. O tempo está passando!

O melhor de tudo? Com apenas R$ 6 você já pode participar com um jogo simples de seis números.