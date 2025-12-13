Loterias

Mega-Sena: R$ 44 milhões podem mudar sua vida neste sábado

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 13/12/25 10h56
Resultado Mega Sena
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem nunca sonhou em acordar milionário? Este sábado (13/12) pode ser o dia da grande virada na sua vida financeira. A Mega-Sena está com um prêmio acumulado que faz brilhar os olhos de qualquer um: R$ 44 milhões. Não é para menos que muita gente já está correndo para fazer sua fezinha.

O concurso 2.951 será realizado a partir das 21h, no já tradicional Espaço da Sorte, aquele cantinho especial na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, onde tantos sonhos já se tornaram realidade.

+ Leia mais

E não precisa se desesperar se você está longe da TV. A transmissão será ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também é divulgado na Tribuna.

Mas atenção para o detalhe mais importante: as apostas só podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília). Então, se você ainda não garantiu seu bilhete da esperança, corre para uma casa lotérica ou faz sua aposta pela internet. O tempo está passando!

O melhor de tudo? Com apenas R$ 6 você já pode participar com um jogo simples de seis números.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna