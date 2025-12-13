Drive-thru de Natal estreia no Parque Náutico com circuito iluminado gratuito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque Náutico, no Alto Boqueirão em Curitiba, inaugurou na noite de sexta-feira (12/12) um Drive-thru de Natal gratuito e sem necessidade de agendamento. O circuito iluminado de 1,5 km conta com 13 estações de experiências cênicas e funcionará até 23 de dezembro, com três sessões diárias às 19h, 20h e 21h.

Os visitantes podem percorrer o trajeto em carros particulares ou utilizando ônibus especiais disponibilizados pela Prefeitura, com passagem a R$ 6. Por questões de segurança, não é permitida a circulação de motos e bicicletas, exceto em um dia exclusivo para ciclistas (15/12).

Transporte e acessibilidade

Para facilitar o acesso, foi criada a linha de ônibus X51, que opera de terça a domingo até 23 de dezembro. Com saídas a cada 15 minutos do Terminal Boqueirão, das 18h45 às 21h, a linha conecta diretamente ao Parque Náutico. A Guarda Municipal estará presente todos os dias para reforçar a segurança e orientar o tráfego de veículos.

O Drive-thru de Natal faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que conta com diversas atrações pela cidade até 6 de janeiro. Em caso de mau tempo, eventos ao ar livre podem ser suspensos, cancelados ou transferidos para locais cobertos, visando a segurança dos participantes.