Mega-Sena outros jogos das Loterias Caixa ficarão mais caros

A Caixa Econômica anunciou nesta segunda-feira (10) que aumentará o valor das apostas de seis dos seus jogos lotéricos. Um jogo simples da Mega-Sena passará de R$ 4,50 para R$ 5,00; a partir do concurso 2588. O último reajuste havia sido realizado em novembro de 2019.

As alterações entrarão em vigor a partir de 30 de abril para Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Lotomania.

A Lotofácil também subirá. Vai de R$ 2,50 para R$ 3,00; a partir do concurso 2801. Um jogo da Quina passará de R$ 2,00 para R$ 2,50; a partir do concurso 6138. A aposta única da Lotomania subirá de R$ 2,50 para R$ 3,00; a partir do concurso 2462.

A Timemania custava R$ 3,00 e agora irá para R$ 3,50; a partir do concurso 1932. O Dia de Sorte passará de R$ 2,00 para R$ 2,50; a partir do concurso 753.

A partir de 3 de maio, o reajuste passa a valer para o Timemania e o Dia de Sorte.

Por que o aumento?

Segundo a Caixa, “o reajuste será feito para recuperar o valor monetário das apostas”. O banco citou a atualização de valores com base na inflação.

No caso da Mega-Sena, o aumento do jogo simples será de 11,1%.

À reportagem, a Caixa informou que ainda irá anunciar os valores para apostas com quantidade maior de números jogados, como aquelas com sete a 20 dezenas da Mega-Sena.

