Mega-Sena acumulada: R$ 145 milhões podem ser seus

Já imaginou acordar no domingo como milionário? A Mega-Sena chega ao concurso 2.978 com um prêmio que faria qualquer um largar o emprego na segunda-feira: impressionantes R$ 145 milhões acumulados na faixa principal.

O sorteio acontece neste sábado (28/02), a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, aquele lugar mágico na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, onde sonhos são realizados e fortunas são decididas em questão de segundos.

Para quem quer acompanhar ao vivo esse momento que pode mudar vidas, a transmissão será feita pelo canal da Caixa no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa. Vai que você vê seus números saindo em tempo real, né?

Mas atenção para o detalhe mais importante: você só tem até as 20h de hoje para fazer sua aposta! Dá para jogar nas lotéricas de todo o país ou, se preferir ficar no conforto de casa, pelo portal das Loterias Caixa na internet.

E o melhor é que o sonho de ficar rico não é tão caro assim. O jogo simples, com seis números marcados, custa apenas R$ 6. Seis reais que podem virar R$ 145 milhões… será que vale a pena arriscar?