Mega-Sena 2956: sorteio não acontece neste sábado

O tradicional encontro com a sorte que muitos brasileiros aguardam aos fins de semana não vai acontecer neste sábado (03/01). O sorteio da Mega-Sena 2956 não será realizado, deixando os apostadores em compasso de espera com o início de 2026.

Para quem já estava com o bilhete em mãos ou planejando fazer sua fezinha, é importante saber que a pausa é temporária. Com o calendário de sorteios estabelecido pela Caixa Econômica Federal, as extrações da Mega-Sena acontecem regularmente três vezes por semana – às terças, quintas e sábados.

Os apostadores precisarão aguardar mais alguns dias para conferir se a sorte lhes sorri no novo ano. O concurso 2956 está confirmado para a próxima terça-feira (06/01), quando as bolinhas voltarão a girar nos globos da sorte.

A transmissão do sorteio acontecerá por volta das 21h, com exibição ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. A partir do dia 06 de janeiro, os sorteios da Mega-Sena retornam à sua programação normal, reacendendo as esperanças de quem sonha com a bolada milionária logo no início do ano.