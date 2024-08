Mega Sena 2768 premia aposta do Paraná; Veja o resultado!

Um morador de Jandaia do Sul, na região norte do Paraná, começou esta sexta-feira (30) com uma excelente notícia e grana na conta. A aposta simples ganhou dinheiro com a quina da Mega Sena 2768 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (29). O apostador ou apostadora garantiu um prêmio de R$ 46.680,86.

Resultado Mega Sena 2768 milionária: 02, 12, 18, 28, 32 e 33.

A aposta foi realizada na lotérica Rei da Sorte, um dos pontos mais populares da cidade para quem tenta a sorte nas loterias. Veja aqui mais resultados das loterias desta quinta-feira.

Como Participar do próximo sorteio da Mega Sena?

O próximo sorteio da Mega Sena já está com prêmio acumulado, estimado em R$ 9,5 milhões e ocorre neste sábado. Para participar, basta escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis e torcer para que eles sejam sorteados. A aposta mínima, com 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números forem apostados, maiores são as chances de ganhar e, consequentemente, o valor da aposta.

Dicas para Apostar na Mega Sena

Bolão: Participar de bolões é uma boa estratégia para aumentar as chances de ganhar, dividindo o custo da aposta com outras pessoas. Surpresinha: Para quem não tem números preferidos, a “Surpresinha” permite que o sistema escolha os números de forma aleatória. Teimosinha: Quer manter os mesmos números por mais de um sorteio? A “Teimosinha” permite que a mesma aposta participe de 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Onde Apostar na Mega Sena?

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica credenciada pela Caixa ou pelo site oficial das Loterias Caixa e internet banking.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!