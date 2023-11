Mega-Sena 2656 paga prêmios bons para duas apostas de Curitiba

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas pela Caixa no concurso 2656 da Mega-Sena, que correu nesta terça-feira (15). Os números sorteados foram 20, 24, 27, 46, 57 e 58. O prêmio era de R$ 37 milhões. Se ninguém meteu a mão nessa bolada, 62 apostadores ficaram muito perto dela e cada um vai receber R$ 47.313,97 pelo acerto de cinco números. Entre eles, duas da Grande Curitiba.

Uma aposta vencedora da quina da Mega foi registrada na Lotérica Bola Um, que fica na Rua Mariano Torres, 147, Centro de Curitiba. A outra foi feita em São José dos Pinhais, na Loterias Urano, que fica na Rua Almirante Alexandrino, 1890, bairro Afonso Pena.

Outras quatro apostas do Paraná também ganharam o prêmio da quina da Mega, duas em Ponta Grossa (lotérica Bonsucesso e Big Sorte Loterias), outra em Arapongas (Lotérica Avenida) e uma em Perobal, na Lotérica Autêntica.

Para o próximo sorteio, concurso 2657, o prêmio da Mega-Sena acumulou em R$ 43 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h de quarta-feira nas lotéricas ou pela internet.

