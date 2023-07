A Mega Sena, concurso 2610, sorteada na noite desta quarta-feira (12), garantiu um bom dinheiro para um curitibano e outros três paranaenses. Eles não levaram o prêmio máximo, pois não houve acertadores das seis dezenas, ou seja, a próxima edição da Mega subiu para R$ 40 milhões.

Resultado da Mega Sena 2610: 10-23-34-53-55-57.

Em Curitiba, a aposta foi feita na Loterias Largo da Ordem, no Centro. Um bilhete simples faturou R$38.165,50. Os outros bilhetes feitos no Paraná são de São José dos Pinhais, Jaguariaiva e Japira. Esse último, na região dos Campos Gerais, o bilhete é de um bolão e faturou R$ 76.330,94

O próximo concurso da Mega-Sena está marcado para o sábado (15). E o resultado da Mega Sena 2611 você acompanha aqui na Tribuna.

Mega para o Paraná

