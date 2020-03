A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (4) o concurso 2239 da Mega Sena, que pode pagar o prêmio de R$ 7 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas. Confira o resultado!

Resultado Mega Sena 2239

07, 27, 31, 39, 45 e 46.

Proteja seu prêmio

E você já pensou o que fazer com tanto dinheiro? Primeiro, você deve se proteger, ou seja, garantir que só você possa sacar o dinheiro do prêmio. Sabe como fazer isso? Então clique aqui e descubra.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar quatro ou cinco números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 4,50.